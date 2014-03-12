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12 марта 2014, 07:00

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"Утро": Ольга Захарова - об изменениях, которые ждут Воробьевы горы

"Утро": Ольга Захарова - об изменениях, которые ждут Воробьевы горы

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Территория Воробьевых гор, которая в ноябре прошлого года присоединилась к парку Горького, тоже будет меняться. Еще в прошлом году на Воробьевской набережной начали устанавливать пункты питания и проката велосипедов.Также изменится смотровая площадка Воробьевых гор. Ею будет заниматься голландская компания, выигравшая конкурс. Подробнее об этом рассказала директор ЦПКИО имени Горького Ольга Захарова.
Программа: Утро
реконструкция программы Анастасия Трегубова Наиль Губаев Ольга Захарова Леонид Преображенский ЦПКиО имени Горького
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