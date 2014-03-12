"Утро": На территории заброшенного аэропорта в Берлине построили парк

В Берлине на аэродроме, построенном при Гитлере, открыли место для проведения массовых мероприятий Temple Hofer. Здесь несколько раз год проходят опен-эйры и фестивали. В остальное время это одно из любимых мест отдыха горожан. Взлетные полосы превратились в велосипедные и прогулочные дорожки, а вокруг появились площадки для гриля и барбекю. Парк был официально открыт в 2010 году. Дальше жители взяли инициативу в свои руки и теперь сами достраивают то, что им нужно, например, сейчас волонтеры сооружают скейт-площадку.