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Новости

12 марта 2014, 07:00

Город

"Утро": На территории заброшенного аэропорта в Берлине построили парк

"Утро": На территории заброшенного аэропорта в Берлине построили парк

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В Берлине на аэродроме, построенном при Гитлере, открыли место для проведения массовых мероприятий Temple Hofer. Здесь несколько раз год проходят опен-эйры и фестивали. В остальное время это одно из любимых мест отдыха горожан. Взлетные полосы превратились в велосипедные и прогулочные дорожки, а вокруг появились площадки для гриля и барбекю. Парк был официально открыт в 2010 году. Дальше жители взяли инициативу в свои руки и теперь сами достраивают то, что им нужно, например, сейчас волонтеры сооружают скейт-площадку.
Программа: Утро
аэропорты парки программы Анастасия Трегубова Наиль Губаев Берлин
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