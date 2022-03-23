"Утро": ЦОДД оценил загруженность столичных дорог в 5 баллов

Специалист Центра организации дорожного движения Эдуард Лащенко рассказал, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Длина заторов составляет 250 километров.

Затор образовался на шоссе Энтузиастов в направлении центра. Его длина составляет 4 километра.

Также затруднения есть на Волгоградском проспекте. В районе пересечения с Волжским бульваром в среднем ряду столкнулись три автомобиля. Длина затора равна 1,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.