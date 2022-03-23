"Утро": плотный поток сформировался на Кутузовском проспекте

Специалист Центра организации дорожного движения Эдуард Лащенко сообщил, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Длина заторов составляет 260 километров.

В данный момент тормозит Кутузовский проспект в направлении центра. Придется задержаться от Можайской эстакады до Минской улицы. В районе станции метро "Славянский бульвар" в крайнем левом ряду стоит неисправный автомобиль.

От Беломорской улицы до 2-го Ленинградского путепровода тормозит Ленинградское шоссе. В районе дома № 25 в направлении центра обнаружено мелкое ДТП двух автомобилей в средних рядах. Длина затора – около 4 километров.

На юго-западе города, а именно на Профсоюзной улице перед пересечением с улицей Бутлерова, замечено столкновение автобуса и автомобиля такси. Заняты 1,5 полосы, затор начинается сразу после Теплого Стана. Его длина составляет более трех километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.