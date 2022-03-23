"Утро": метеоролог рассказала о скорости ветра в столице 23 марта

Относительная влажность воздуха 23 марта в столице составит 40%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 755 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +10 градусов, вечером температура составит +5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.