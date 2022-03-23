"Утро": загруженность дорог в столице оценивается в 5 баллов

Специалист Центра организации дорожного движения Алексей Немченко рассказал, что в настоящий момент ситуация в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 199 километров.

На Дмитровском шоссе в сторону центра возле дома № 1 произошло столкновение двух автомобилей на третьей полосе. Движение затруднено на 3 километра. Ожидается прибытие сотрудников ГИБДД.

На Хорошевской эстакаде столкнулись два автомобиля в средней полосе. В данный момент движение затруднено на 1 километр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.