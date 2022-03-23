"Утро": ЦОДД оценил трафик на дорогах Москвы в 2 балла

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко рассказал, что ситуация на дорогах столицы оценивается в 2 балла. Общая длина заторов – 72 километра.

Сложно проехать в местах, где ведутся дорожные работы, например на МКАД на внешней стороне от 87-го километра до Алтуфьевского шоссе.

Дорожные работы также ведутся на внутренней стороне перед Кутузовским тоннелем и Ярославским шоссе от Малыгинского проезда до СВХ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

