"Утро": метеоролог рассказала о погоде в Москве 22 марта

Метеоролог Дарья Ермакова рассказала о том, какая погода ждет москвичей 22 марта.

По ее прогнозам, в этот день будет ясно и +9 градусов. Вечером температура воздуха может составить +4 градуса. Атмосферное давление ожидается высокое – 760 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.