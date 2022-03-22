"Утро": специалист ЦОДД рассказал о ситуации на столичных дорогах

Главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов рассказал о ситуации на столичных дорогах.

Движение в городе на данный момент оценивается в 5 баллов. Скорость автомобилей упала на улице Большой Академической по направлению к Михалковской улице по причине столкновения двух автомобилей. Уточняется, что затор растянулся до съезда с СВХ на улицу Станционную.

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