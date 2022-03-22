"Утро": синоптик рассказала о погоде в столице 22 марта

Метеоролог Дарья Ермакова рассказала о погоде в столице 22 марта.

Во вторник в Москве будет солнечно и +9 градусов. К вечеру немного похолодает: температура опустится до +4 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



