"Утро": в ЦОДД рассказали о трафике на дорогах столицы

В ЦОДД рассказали о трафике на дорогах Москвы.

Движение в городе оценивается в 5 баллов. Затруднения наблюдаются на внутренней стороне МКАД, затор начинается от шоссе Энтузиастов и заканчивается после Новорязанского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.