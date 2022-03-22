"Утро": в ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах

В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах. Движение в городе оценивается в 4 балла. Длина заторов составляет 175 километров.

На 34-м километре внутренней стороны МКАД образовался затор из-за ДТП с участием двух легковых автомобилей в 5-й полосе. Также на внутренней стороне 28-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, занят средний ряд, затор растянулся на 3,5 километра.

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