"Утро": в ЦОДД рассказали о трафике на дорогах столицы

Главный специалист ЦОДД Анна Ушакова рассказала о трафике на дорогах столицы.

На данный момент движение в городе оценивается в 1 балл. Длина заторов составляет 35 километров. Затруднения начались на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов. Также придется простоять на 8-м километре МКАД на внутренней стороне.

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