"Утро": синоптик рассказала о погоде в столице 21 марта

Метеоролог Дарья Ермакова рассказала о погоде в столице 21 марта.

Так, днем в этом день будет ясно, а температура воздуха составит +8 градусов. К вечеру в городе ожидается до +2 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.







