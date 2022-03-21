"Утро": синоптик рассказала о погоде в Москве 21 марта

Метеоролог Дарья Ермакова рассказала о погоде в столице 21 марта.

В понедельник в Москве будет ясно и до +8 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4–8 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.