"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Главный специалист ЦОДД Кузнецов Степан сообщил, что столичный трафик составляет 5 баллов. Общая длина заторов – 197 километров.

Низкие скорости наблюдаются на внутренней стороне МКАД. Там скорость движения составляет 5–8 километров в час. Это связанно из-за неисправного грузового автомобиля, который находится во второй полосе на 8-м километре МКАД.

Также затруднения есть на ТТК – от пересечения с Звенигородским шоссе до Кутузовского тоннеля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.