"Утро": плотный поток сформировался на Звенигородском шоссе

Главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов сообщил, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Длина заторов – 213 километров.

Наблюдаются сложности на Звенигородском шоссе перед ТТК из-за столкновения двух автомобилей в правой полосе движения. Движение затруднено на 3 километра.

Также водителям приходится стоять на Можайском шоссе в сторону области перед МКАД. Там движение затрудняет ДТП с участием четырех автомобилей. Затор растянулся на 2 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.