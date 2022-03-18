"Утро": загруженность дорог в столице оценивается в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Анна Ушакова рассказала, что движение в городе оценивается в 3 балла. Длина заторов составляет 137 километров.

Водителям придется постоять в заторе длиной 5 километров из-за ДТП двух автомобилей на Ленинградском проспекте возле метро "Сокол".

Еще одно ДТП произошла на съезде с улицы Минской на Кутузовском проспекте В единственной полосе движения столкнулись два автомобиля. На месте работают сотрудники ГИБДД, в ближайшее время движение будет восстановлено.

На 90-м километре МКАД движение затрудняют дорожные работы и ДТП с участием трех единиц в левом ряду. Затор составляет 3 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.