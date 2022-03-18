"Утро": ЦОДД оценил трафик на дорогах Москвы в 1 балл

Главный специалист ЦОДД Анна Ушаков рассказала, что движение в городе оценивается в 1 балл. Общая длина заторов составляет 25 километров.

Затруднения начались на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов. Также заторы формируются на МКАД – от 9-го до 14-го километра по внутренней стороне из-за проведения дорожных работ.

18 марта в районе "Лужников" местами будет ограничено движение и парковочное пространство в связи с проведением мероприятия. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.