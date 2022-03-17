"Утро": плотный поток сформировался на Автозаводской улице

Сотрудники ЦОДД оценивают столичный трафик в 5 баллов. Плотный поток наблюдается на Автозаводской улице на внутренней стороне ТТК. Скорость машин снизилась до 22 километров в час.

Ухудшилась дорожная обстановка на шоссе Энтузиастов в направлении центра. На выезде с проспекта Буденного и перед Авиамоторной улице произошли ДТП. Из-за них сформировались заторы на прилегающих к шоссе улицах и самом шоссе. Час можно потерять в 3-километровом заторе от Главной аллеи до Авиамоторной улицы.

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