"Утро": плотный поток сформировался на шоссе Энтузиастов

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов сообщил, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 246 километров.

Заторы образовались на шоссе Энтузиастов в сторону ТТК. Плотный поток возник от Главной Аллеи до станции метро "Авиамоторная". Там перед пересечением Авиамоторной улицы произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Участники перекрыли правый и средний ряды. Сотрудники ДПС на месте происшествия.

На юге МКАД затруднено движение по внешней стороне от улицы Поляны до 31-го километра. Длина затора составляет 3,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.