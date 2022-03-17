"Утро": специалисты ЦОДД оценили городской трафик в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Час водителям нужно добираться до центра на Дмитровском шоссе. Средняя скорость машин на магистрали не превышает 15 километров в час.

Столько же нужно добираться на Волгоградском проспекте. Из-за аварии дома № 91 поток уплотнился от Есенинского бульвара, а скорость на этом отрезке упала до 5 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.