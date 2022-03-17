"Утро": плотный поток сформировался на Дмитровском шоссе

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов сообщил, что дорожный трафик в столице оценивается в 4 балла. Общая протяженность заторов – 176 километров.

Затруднено движение в сторону ТТК по Профсоюзной улице от улицы Миклухо-Маклая до улицы Наметкина. Там произошло столкновение двух легковых автомобилей. Участники аварии занимают левый ряд. Длина затора составляет 2,5 киломтера.

Практически без движения остается Дмитровское шоссе в сторону ТТК от Коровинского шоссе до 3-го Нижнелихоборского проезда. Там складывается сложная дорожная обстановка из-за столкновения грузового и легкового автомобилей на дублере Дмитровского шоссе.

В результате происшествия участники перекрыли средний ряд. Из-за аварии для движения прямо свободен левый ряд и выделенная полоса. Экипаж патруля ЦОДД на месте происшествия. Длина затора – 2,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





