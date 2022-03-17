"Утро": ЦОДД оценил трафик на дорогах Москвы в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. Притормаживает внутренняя сторона МКАД на юге города. Скорость от Липецкой улицы до Варшавского шоссе снизилась до 20 километров в час. На этом участке можно потерять около 20 минут.

Столько же простоите в заторе на шоссе Энтузиастов в сторону центра. Начинается он от Электродного проезда и тянется до Авиамоторной улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24



