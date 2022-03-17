"Утро": загруженность дорог в столице оценивается в 2 балла

Главный специалист ЦОДД Иван Бадиков рассказал, что движение в городе оценивается в 2 балла. Общая длина заторов – 70 километров.

На съезде с Волгоградского проспекта на внутреннюю сторону МКАД произошло столкновение легковых автомобилей с участием такси. Километровый затор образовался на Новорязанском шоссе в сторону центра перед Московской кольцевой автодорогой.

Съезд на ТТК с Нижегородской улицы затруднен из-за неисправного грузового автомобиля, который занял полосу движения.

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