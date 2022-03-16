"Утро": плотный поток сформировался на Ленинградском шоссе

Главный специалист ЦОДД Анна Ушакова сообщила, что движение в городе оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов – 267 километров.

Затор длиной 5 километров образовался на Ленинградском шоссе в сторону центра. Затруднения вызваны ДТП с участием двух автомобилей в правой полосе движения.

Также затрудняет движение авария с участием двух легковых автомобилей в правой полосе движения на Проспекте Мира в сторону центра. Там длина затора составляет около 3 километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.