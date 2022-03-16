"Утро": загруженность дорог в столице оценивается в 5 баллов

В Дептрансе прогнозируют в вечерний час пик трафик 8 баллов. Главный специалист ЦОДД Анна Ушакова сообщила, что сейчас движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 267 километров.

Наблюдаются сложности на внутренней стороне МКАД от 101-го до 104-го километра из-за столкновение пяти автомобилей. На месте работает экипаж ГИБДД.

Снизилась скорость на Волгоградском проспекте до пересечения с Самаркандским бульваром из-за неисправного автомобиля.

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