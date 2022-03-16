"Утро": ЦОДД оценил загруженность столичных дорог в 4 балла

Главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов рассказал, что движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 168 километров.

Есть затруднения на Проспекте Мира – до Большого Крестовского путепровода, там произошло столкновение двух автомобилей на третьей полосе. Затор оценивается в 3 километра.

Трудности испытывают и водители на МКАД. На внутренней стороне скорость потока составляет от 24 до 28 километров из-за столкновения двух автомобилей. Сотрудникам ГИБДД информация передана.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.