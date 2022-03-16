"Утро": автомобилистам рассказали о ситуации на столичных дорогах

Утренний трафик в Москве оценивается в 2 балла. Общая протяженность заторов составляет 70 километров.

Наблюдается затруднение на внутренней стороне ТТК от Велозаводской улицы до Автозаводского моста, затор там растянулся на 3,5 километра. Автомобили медленно двигаются на Ярославском шоссе – до Северянинского путепровода и на шоссе Энтузиастов – до улицы Авиамоторной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

