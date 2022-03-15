"Утро": плотный поток сформировался на Дмитровском шоссе

Сотрудники ЦОДД оценили столичный трафик в 6 баллов. Трудно въехать в город на Дмитровском шоссе. Плотный поток едет в направлении центра со скоростью до 15 километров в час. Около часа займет поездка до центра.

Сложная дорожная обстановка фиксируется на Волгоградском проспекте. 45 минут добираться от МКАД до Третьего транспортного кольца. Средняя скорость движения на магистрали – 13 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.