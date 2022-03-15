"Утро": загруженность дорог в столице оценили в 6 баллов

Главный специалист ЦОДД Павел Парфенов рассказал, что движение в Москве оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов – 250 километров.

На Ленинградском проспекте в районе станции метро "Аэропорт" произошло столкновение трех автомобилей. Участники перекрыли две полосы движения. Из-за ДТП движение в сторону центра по Ленинградскому проспекту затруднено на два километра, по Волоколамскому шоссе – на три километра.



Также есть затруднения на Ярославском шоссе в сторону центра. Из-за большого количества автомобилей затор начинается от Холмогорской улицы и заканчивается в районе Северянинского путепровода. На преодоление этого участка водители потратят около 30 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.