"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 6 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 6 баллов. На Сухаревской площади затруднено движение в обоих направлениях. На внешней стороне затор более протяженный, составляет около четырех километров. Он тянется от Земляного Вала до Оружейного переулка. На этом участке придется простоять15 минут.

45 минут придется простоять в заторе на Рязанском проспекте. Образовался он после ДТП в среднем ряду на Карачаровской эстакаде. Машины собираются от улицы Вострухина.

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