"Утро": движение в Москве оценивается в 6 баллов

Движение в столице оценивается в 6 баллов. На дорогах города достаточно плотно. Общая протяженность заторов составляет 286 километров.

На Рязанском проспекте в сторону центра образовался затор длиной 4 километра. Там произошло ДТП с участием двух автомобилей. Еще одна авария произошла на пересечении Электрозаводской и Преображенской улиц. Там затор растянулся на 2,5 километра.

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