"Утро": дорожная ситуация в Москве оценивается в 5 баллов

Дорожная ситуация в Москве оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов составляет 230 километров.

Движение затруднено на улице Красной Пресни в сторону центра. Там в районе дома 31 произошло столкновение двух автомобилей в третьей полосе. А на Ленинградском проспекте напротив дома 13 в среднем ряду неисправный автомобиль сильно снижает скорость потока в сторону центра.

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