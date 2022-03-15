Россияне начали бронировать места на отечественных курортах

С 15 марта в России возобновляется программа туристического кешбэка. Туроператоры прогнозируют высокий спрос на отдых внутри страны.

Представители отрасли отмечают рост числа бронирований туров на российские курорты. В некоторых отелях мест уже нет. О том, хватит ли курортов на всех и стоит ли уже сейчас бронировать тур, – в сюжете телеканала Москва 24.

