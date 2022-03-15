"Утро": москвичам рассказали о ситуации на дорогах

Ситуация на столичных дорогах оценивается в 2 балла. Общая длина заторов составляет 74 километра.

Затор собирается на Нижегородской улице в районе дома 29. Также сложно проехать в местах, где ведутся дорожные работы, например на внешней стороне МКАД – от Ярославского шоссе до Осташковской улицы и на внутренней стороне ТТК – перед Кутузовским тоннелем.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

