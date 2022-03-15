"Утро": москвичам рассказали о погоде во вторник

Сегодня в столице ожидается малооблачная относительно теплая погода. Днем столбики термометров зафиксируются на нулевой отметке, однако из-за влажности 55% температура воздуха будет ощущаться как -2 градуса.

Порывы ветра будут достигать 3–7 метра в секунду, а атмосферное давление поднимется до отметки 762 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

