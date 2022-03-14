"Утро": плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На Волоколамском шоссе скопилось много машин перед Тушинским тоннелем в направлении центра. Затор тянется от Волоколамской эстакады. На данном участке можно потерять 20 минут.

На шоссе Энтузиастов из-за аварии в среднем ряду уплотнился поток в сторону центра от 1-й Владимирской улицы. 40 минут приходится добираться до Третьего транспортного кольца. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.