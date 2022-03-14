"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 14 марта

В понедельник, 14 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и +2 градуса.

Ветер будет дуть со скоростью 4–8 метров в секунду. Влажность воздуха составит 65%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



