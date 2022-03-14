"Утро": ЦОДД оценил трафик на дорогах Москвы в 6 баллов

Главный специалист ЦОДД Эдуард Лащенко рассказал, что движение в городе оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов составляет 250 километров.

Сложная ситуация образовалась на внешней стороне Третьего транспортного кольца. В районе дома № 17 по Беговой улице в двух правых рядах притерлись три автомобиля, водители вынуждены объезжать это препятствие. Затор начинается после Рижской эстакады.

Из-за неисправного автомобиля в среднем ряду тормозит Кутузовский проспект. Затор длиной в 2 километра образовался на участке от Кременчугской улицы до Минской.

На внутренней стороне ТТК, а именно на Нижегородской эстакаде, легковушка врезалась во впереди идущий автомобиль, который развернуло поперек полосы. Теперь там перекрыты две полосы из четырех. Длина затора – 3 километра. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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