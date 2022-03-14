"Утро": столичный трафик оценивается в 4 балла

Движение в Москве оценивается в четыре балла. Общая длина заторов составляет 166 километров.

Ожидается образование затора на внутренней стороне МКАД после Профсоюзной улицы: там произошло мелкое ДТП. Еще одна авария произошла на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта. Там затор сформировался как по внешней стороне кольца – до Шмитовского проезда, так и по внутренней стороне – до Лужнецкой эстакады.

Подробнее о ситуации на столичных дорогах рассказал в эфире телеканала Москва 24 главный специалист ЦОДД Анатолий Прохоров.

