"Утро": движение в Москве оценивается в 2 балла

Движение в столице оценивается в 2 балла. Движение затруднено на Ярославском шоссе в сторону центра, от МКАД до Северянинского путепровода.

Также заторы фиксируются на шоссе Энтузиастов от улицы Плеханова до Авиамоторной, а на Рязанском проспекте – от улицы Вострухина до Луховицкой улицы. В настоящее время общая длинна заторов в городе составляет 58 километров.

Подробнее о ситуации на дорогах рассказал в эфире телеканала Москва 24 главный специалист ЦОДД Анатолий Прохоров.

