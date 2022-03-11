"Утро": синоптик рассказала о скорости ветра в столице 11 марта

Относительная влажность воздуха 11 марта в столице составит 60%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 759 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается -2 градуса, вечером температура составит -6 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2–5 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.