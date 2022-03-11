"Утро": загруженность дорог в столице оценили в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Эдуард Лащенко рассказал, что движение в Москве оценивается в 5 баллов, на дорогах довольно плотно. Общая длина заторов составляет 230 километров.

Медленно едет Липецкая улица в направлении центра. Там на Царицынском путепроводе правую полосу занимает неисправный грузовой автомобиль. Длина затора около 1,5 километра.

Мелкое ДТП затрудняет движение по улице Лобачевского в сторону Аминьевского шоссе. На пересечении с Мичуринским проспектом автомобиль подтолкнул впереди идущую машину. Теперь там заняты две левые полосы. Авто стоят в ожидании ГИБДД. Затор образовался на 1,5 километра.

Есть затруднения на Нижегородской улице. В месте проведения строительных работ, водитель не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. Автомобиль занимает правый ряд, развернут поперек полосы.

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