"Утро": ЦОДД оценил трафик на дорогах Москвы в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Андрей Целин рассказал, что в данный момент движение в городе оценивается в 3 балла. Длина заторов – 120 километров.

На 84-м километре МКАД произошло столкновение двух автомобилей в пятой полосе. Участники ДТП спровоцировали затор длиной два километра. Информация о ДТП передана в ГИБДД, в ближайшее время движение будет восстановлено.

На Рязанском проспекте произошло столкновение в третьей полосе в сторону центра. Движение транспорта на данном участке затруднено на два километра. На месте происшествия работает экипаж ДПС, в ближайшее время движение будет восстановлено.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.