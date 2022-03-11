"Утро": движение в столице оценивается в 1 балл

Главный специалист ЦОДД Андрей Целин рассказал, что на данный момент движение в городе оценивается в 1 балл. Длина заторов – 15 километров.

На 10-м километре МКАД в средней полосе произошло столкновение трех автомобилей. Участники спровоцировали ДТП, которое спровоцировало затор длиной 1,5 километра. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, в ближайшее время движение будет восстановлено.

На Волгоградском проспекте в первой полосе произошло столкновение двух автомобилей. Движение транспорта затруднено на 500 метров. Информация о ДТП передана в ГИБДД, в ближайшее время движение будет восстановлено.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.