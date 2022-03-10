"Утро": синоптик рассказала о погоде в столице 10 марта

Метеоролог Дарья Ермакова рассказала о погоде в столице 10 марта.

Днем в Москве будет около -5 градусов, к вечеру похолодает до -9. Атмосферное давление ожидается высокое – 762 миллиметра ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.