"Утро": метеоролог Дарья Ермакова рассказала о погоде в Москве 10 марта

Метеоролог Дарья Ермакова рассказала о погоде в Москве 10 марта.

Так, в четверг в столице будет ясно и -5 градусов днем. К вечеру в городе может похолодать до -9 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





