"Утро": в ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах

Главный специалист ЦОДД Анатолий Прохоров рассказал о трафике на столичных дорогах.

Движение в городе оценивается в 2 балла. Затруднения наблюдаются на внутренней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до 14-го километра МКАД из-за реконструкции развязки.

Также плотное движение уже на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.