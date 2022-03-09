"Утро": метеоролог Дарья Ермакова рассказала о погоде в Москве 9 марта

Метеоролог Дарья Ермакова рассказала о погоде в Москве 9 марта.

Так, в среду днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит -7 градусов, вечером может похолодать до -9.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



